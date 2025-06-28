Gaziantep'te 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

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Gaziantep'te, kesinleşmiş 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari Y.G. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarından ceza almıştı.

Gaziantep'te kesinleşmiş 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklama göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Oğuzeli ilçesinde "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçlarından 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G'yi saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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