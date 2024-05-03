Gaziantep'te 13 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yapılan bir operasyonda, sahte deterjan üretimi yapılan bir adreste 13 ton 450 kilogram sahte deterjan ve 5 bin 330 adet çeşitli markalara ait ambalaj ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan A.A, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Gaziantep'te 13 ton 450 kilogram sahte deterjan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir adreste sahte deterjan üretildiği bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 13 ton 450 kilogram sahte deterjan, 5 bin 330 adet çeşitli markalara ait ambalaj ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.