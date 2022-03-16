Gaziantep'te 13 hırsızlık zanlısından 8'i tutuklandı

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14-15 Mart'taki 11 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 13 zanlı farklı adreslerde yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer şüpheliler ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.