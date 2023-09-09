Gaziantep'te 128 Aranan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonda 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı ile çeşitli suçlardan aranan toplam 128 şüpheli yakalandı. Adli mercilerce sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinesiyle 19 Ağustos-5 Eylül 2023 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli operasyon yaptı.

Yapılan operasyon neticesinde silahlı gasp suçundan aranan ve 28 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli ile "Hırsızlık", "Kamu Yararına Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık", "2313 Sayılı Kanuna Aykırılık", "Kasten yaralama", "Borçlunun Ödeme Şartının İhlali", "Basit Yaralama", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "Cinsel istismar", "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak", "Hırsızlık, tahsis gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık, yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma, göçmen kaçakçılığı yapma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın almak veya bulundurmak, kamu malına zarar vermek ve hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme" suçlarından haklarında arama kaydı bulunan toplam 128 aranan şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan 128 şüpheliden 25'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP