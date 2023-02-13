Gaziantep'te 120 saat sonra enkazdan kurtarılan kedi Osmaniye'de tedaviye alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından 120 saat sonra çıkarılan kedi, Osmaniye'de tedavi altına alındı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından İslahiye ilçesinde yıkılan binadaki arama kurtarma çalışmaları sırasında 120 saat sonra kurtarılan kedinin, UMKE ekiplerince getirildiği Osmaniye'deki HAYTAP Tedavi Merkezinde tedavisine başlandı.

Günlerce aç ve susuz kalmasından kaynaklı sağlık sorunlarının yanı sıra vücudunda yara ve enfeksiyona rastlanan kedi, yoğun bakım ünitesinde sağlığına kavuşturulmaya çalışılıyor.

"Bize umut oldu"

HAYTAP İl Temsilcisi veteriner hekim Ali Laçinbala, AA muhabirine, depremde mağdur olan tüm canlılar için başlatılan seferberliğe destek verdiklerini söyledi.

Tedavi merkezine, Osmaniye ve çevre illerde depremde yaralanan hayvanların getirildiğini anlatan Laçinbala, tedavi süreçlerini gönüllü olarak sürdürdüklerini ifade etti.

Yeniden yaşama tutunması için çaba harcanan kedinin sağlık durumunda olumlu gelişmeler kaydedildiğini dile getiren Laçinbala, şunları kaydetti:

"Bu kedi, İslahiye'de enkazdan çıkarılarak UMKE ekibince getirildi. Depremden yaklaşık 120 sonra çıkarıldığı için bize umut oldu. Günlerce susuz, soğuk ortamda kaldığı için ciddi solunum sıkıntısı var. Hiç sıvı kalmamış, damar yolunu çok zor bulduk. Ayağındaki yarasının tedavisini yapıyoruz. Yoğun bakım kabinine aldık, tedavisi sürüyor. Kedinin sağlık durumu iyiye gidiyor. Özel yoğun bakım mamalarıyla besliyoruz. Elimizden geldiğince tedavisini yapacağız. Sağlığı konusunda bir hafta sonra çok daha farklı bir tabloyla karşı karşıya kalacağımıza inanıyorum."

Laçinbala, HAYTAP tarafından Hatay ve Malatya'da yaralı hayvanlar için kurulan çadır hastanelerinde hizmete başlandığını, Malatya'da da benzer bir sağlık çadırının faaliyete başlayacağını sözlerine ekledi.