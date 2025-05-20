Gaziantep'te 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Gaziantep'te hırsızlık ve yaralama suçlarından toplamda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.K., Oğuzeli ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Hırsızlık ve yaralama suçu başta olmak üzere 4 ayrı suçtan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.K. Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel