Gaziantep'te 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
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Gaziantep'te hırsızlık ve yaralama suçlarından toplamda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.K., Oğuzeli ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Hırsızlık ve yaralama suçu başta olmak üzere 4 ayrı suçtan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.K. Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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