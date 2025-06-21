Gaziantep'te 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "yağma" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü ilçe merkezinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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