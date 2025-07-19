Gaziantep'te 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

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Gaziantep'te, uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gaziantep'te hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlüleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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