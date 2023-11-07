Gaziantep'te 113 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 148 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te yapılan polis denetimlerinde toplam 113 adet ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi. Denetimler sonucunda 906 şüpheliden 148'i tutuklandı.

Gaziantep'te polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde toplam 113 adet ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirilirken 906 şüpheliden 148'i tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ekim-5 Kasım 2023 tarihleri arasında çok sayıda asayiş uygulaması yaptı. Yapılan asayiş uygulamalarında 67 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet ruhsatsız tüfek, 14 adet kurusıkı tabanca, 549 adet fişek ele geçirildi.

Uygulama sonucunda 144 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatılırken operasyonlar sonucunda belirtilen olaylara karıştıkları tespit edilen 906 şüpheliden 148'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP