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Gaziantep'te 11 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te 11 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
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Gaziantep'te, hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında hakkında "Birden fazla kişi ile birlikte silahla yağma ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K.N. Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

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