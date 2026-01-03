Haberler

Akli dengesi yerinde olmayan şahıs, markete sığınan kız çocuğunu bıçakladı

Güncelleme:
Akli dengesi yerinde olmayan F.K., 11 yaşındaki H.E. isimli kızı markette darbedip bıçakladı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı, esnaf çocuk yaşındakini kurtardı. F.K. tutuklandı.

GAZİANTEP'te akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen F.K., kendisinden kaçıp, markete sığınan H.E. (11) isimli kız çocuğunu darbedip, bıçakladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Ocak akşamı Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aklı dengesi olmadığı belirtilen F.K., bilinmeyen bir nedenle H.E.'yi darbetmek istedi. Küçük kız, F.K.'den kaçarak bir markete sığındı. Daha sonra markete giren şüpheli, çocuğu darp etmeye başladı. F.K., küçük çocuğu yere yatırıp, üzerine oturdu. F.K., daha sonra cebinden çıkarttığı bıçakla küçük kızı yaraladı.

TUTUKLANDI

Olay marketin güvenlik kamerasına yansırken, küçük çocuk esnafın müdahalesi ile kurtarıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.E. hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, F.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma başlatılırken, çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
