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Gaziantep'te 11 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Gaziantep'te 11 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, Kahramanmaraş'tan gelen bir araçta 11 ton 100 kilogram kaçak tütün ve 22 bin dolu makaron ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir araçta 11 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e kaçak tütün taşıyan bir aracı tespit etti. Araçta yapılan aramada, 11 ton 100 kilogram kaçak tütün ile 22 bin dolu makaron ele geçirildi, M.K, M.Y. ve B.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

Yerel Haberler Kahramanmaraş Kaçakçılık gaziantep Güvenlik Jandarma Makaron 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk

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