Gaziantep'te 11 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te yapılan bir operasyonda 11 kilo 100 gram eroin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te 11 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir evde arama gerçekleştirdi.
Ekipler, aramada 11 kilo 100 gram eroin ve 1 hassas terazi ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel