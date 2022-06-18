Gaziantep'te 11 hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te 11 hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Gaziantep'te 11 hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, il genelinde farklı tarihlerde meydana gelen 10 elektrikli bisiklet hırsızlığı ile 1 açıktan hırsızlık olayını A.A'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title