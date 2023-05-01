Gaziantep'te 1027 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince daha önce sünnet ettirilen 1027 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince daha önce sünnet ettirilen 1027 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle sünnet ettirilen çocuklar için düzenlenen şölende, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde düzenlenen şölende sünnet ettirilen çocuklara çeyrek altın ve bisiklet hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Davut Gül, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Çocuklara yönelik desteklerin sürdüğünü aktaran Gül, "1027 evladımız var. Bunların spor yapabilmeleri için Gaziantepspor formalarını da biz hediye edeceğiz, hayırlı uğurlu olsun. Sayın Fatma Şahin öncülüğünde Gaziantep'in spor şehri olması, kültür şehri olması daha yaşanabilir bir hale gelmesi için sizlerle birlikte çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de çocukları güzel yetiştirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Gaziantep'teki belediye başkanlarının hayır işlerinde yarıştığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bugün yaşanan sorunlara baktığımızda, dünyanın geldiği sorunlara baktığımızda, sünnetten uzaklaştıkça mutsuz oluyoruz. Kur'an'dan uzaklaştıkça huzursuz oluyoruz. Sağlığımızı kaybediyoruz. O yüzden sevgili Peygamberimiz güzel ahlaktır ve biz biliyoruz ki bu dünya büyük bir sınavdır. Bu sınavı geçip cennette buluşmak istiyoruz. "

Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise çocuklar için önemli bir adımın atıldığını aktardı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Gül, "Rabbim mürüvvetlerini göstersin, acılarını göstermesin, bahtları açık olsun. Ülkemizin, milletimizin İslam aleminin bahtı hep iyi olsun, sağ olun, var olun." ifadesini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu evlatlarımız, bizim kıymetli evlatlarımız. Yarınlarımız, geleceğimiz." ifadesini kullandı.