Gaziantep'te 100 Öğrenciye Kırtasiye Yardımı

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Nurdağı ilçesindeki Empati İlkokulu'nda eğitim gören 100 öğrenciye kırtasiye seti dağıtarak eğitim ihtiyaçlarını destekledi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Nurdağı ilçesinde eğitim gören 100 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Empati İlkokulu'nda 1. ve 2. sınıfta eğitime yeni başlayan öğrencilere kırtasiye seti dağıtıldı.

Açıklamada, okula yeni başlayan öğrencilerin her türlü ihtiyacının karşılanmasının amaçlandığı belirtildi.

Programa, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, öğrenciler ve veliler katıldı.

