Firari Kadın Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.D'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel