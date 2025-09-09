Haberler

Gaziantep'te 10 Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, haklarında 4 ay ila 8 yıl 4 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
