Gaziantep'te 10 düzensiz göçmen yakalandı Gaziantep'te 10 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı. Gaziantep'te 10 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Oğuzeli ilçesi Ermiş Mahallesi'nde bir adrese yapılan operasyonda, ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen ve onları para karşılığı taşıdığı tespit edilen zanlı yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Göçmenler ise sınır dışı edildi. AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Göçmen Güncel Haberler

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