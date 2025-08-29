Gaziantep'te 10 Bin Konut Projesinin 5. Etap Başvuru Süresi Uzatıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin iştiraki GBB Konut tarafından yürütülen 10 bin konut projesinin 5. etap başvuruları 15 Eylül'e uzatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte bulunan konut ihtiyacının giderilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için uygun fiyata konut sunan projenin 5. etabında başvuru süresi 15 Eylül'e uzatıldı.

Şehrin yeni uydu kentleri olan Kuzeyşehir ve Güneyşehir'de GBB Konut'un 10 bin konutluk projesinde, vatandaşlar çekilişsiz, kurasız konut sahibi olmak için GBB konut satış ofisinden ve internet sitesi üzerinden başvuru yapabiliyor.

Satışa sunulan 2+1 ve 3+1 konut tipleri için 195 bin liradan başlayan peşinat fiyatlarıyla ev sahibi olma imkanı sunuluyor. ???????