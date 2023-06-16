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Gaziantep'te 10 Bin Araç Sürücüsüne Para Cezası Kesildi

Gaziantep'te 10 Bin Araç Sürücüsüne Para Cezası Kesildi

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 10 bin aracın sürücüsüne para cezası kesti.

Gaziantep'te Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 10 bin aracın sürücüsüne para cezası kesildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri hız kesmeden denetimlere devam ediyor. 37 ticari araç ve 15 yük taşımacılığı yapan araç olmak üzere toplam 13 bin 580 aracı denetleyen ekipler, Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen toplam 10 bin 100 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uyguladı.

Denetimlerde 355 aracında trafikten men edildiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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