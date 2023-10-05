Gaziantep'te Şehit Olan Polis Memuru Emirhan Şimşek Memleketine Uğurlandı

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDIGaziantep'te, plakasız motosikleti şüpheli olarak değerlendirip, takip ederken yaptığı kazadaşehit olan polis memuru Emirhan Şimşek (33) için Gaziantep'te tören düzenlendi.

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Gaziantep'te, plakasız motosikleti şüpheli olarak değerlendirip, takip ederken yaptığı kazadaşehit olan polis memuru Emirhan Şimşek (33) için Gaziantep'te tören düzenlendi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, şehit polisin ailesi ile Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, protokol üyeleri ile mesai arkadaşları katıldı.

Törende, şehit Şimşek'in özgeçmişi okunarak dualar edildi. Törende 1 çocuk babası Şimşek'in eşi Hatice ve babası Salih Şimşek gözyaşı döktü. Ayrıca şehidin 6 yaşındaki kızı Ömür ise annesin omzuna yaslanarak töreni izledi. Şehit polis memurunun cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi.

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP,