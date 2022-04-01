Gaziantep'te 4 bin 950 taklit giysi ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep'te 4 bin 950 taklit giysi ele geçirildi

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Gaziantep'te 4 bin 950 taklit giysi ele geçirildi

Gaziantep'te 4 bin 950 parça taklit giysi ele geçirildi.

Gaziantep'te 4 bin 950 parça taklit giysi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Şehitkamil ilçesinde bulunan bir iş yerinde yaptıkları aramada, piyasa değeri 1 milyon 50 bin TL olan 4 bin 950 parça taklit ürün ele geçirdi.

Polis ekipleri, iş yeri sahibi hakkında işlem yaptı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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