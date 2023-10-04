Gaziantep'te 1 Milyon TL Değerinde Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri 1 milyon TL olan gümrük kaçağı 60 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri 1 milyon TL olan gümrük kaçağı 60 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefon kaçakçılığı yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler piyasa değeri 1 milyon TL olan, 60 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Telefonlara el konulurken, ismi açıklanmayan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.