Gaziantep'te 1 Milyon Dolar Değerinde Sahte Banknot Ele Geçirildi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evde yapılan operasyonda yaklaşık 1 milyon 100 bin dolarlık sahte banknot bulundu. Şüpheli H.H, dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu için gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan H.H'nin evinde sahte banknot olduğu bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada yaklaşık 1 milyon 100 bin dolarlık sahte banknot ve av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.H'nin dolandırıcılık suçundan kaydının olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel