Gaziantep'te 1 milyon 200 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Gaziantep'te polisin arama yaptığı kamyonette 1 milyon 200 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent girişinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan kamyoneti durdurdu. Arama yapılan kamyonetin kasasındaki kutularda yurda yasa dışı yollardan getirilen 1 milyon 200 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan kamyonet sürücüyü gözaltına aldı.