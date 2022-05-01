GAZİANTEP'TE 1 MAYIS KUTLANDI - Haberler

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GAZİANTEP'TE 1 MAYIS KUTLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, düzenlenen etkinlikte kutlandı.

GAZİANTEP'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, düzenlenen etkinlikte kutlandı.

Sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri kutlamaların yapılacağı Kırkayak Parkı'nda önlemlerini alırken, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin grupları da alana yürüyüş yaparak geldi. Kutlamaya gelen vatandaşlar üst aramasından geçirildikten sonra etkinlik alanına alındı. Şarkıların çalındığı alanda işçiler sloganlar atarak, halay çekti. Katılımcılara seslenen sendika temsilcileri işçilerin dayanışma içerisinde olması gerektiğini ifade etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

1 Mayıs, Polis, Güncel, Haberler

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