Gaziantep'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

Gaziantep protokol üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyüp Özkeçeci, mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün alın teriyle hayatını kazanan, üretim çarklarını ayakta tutan, emeğiyle bu ülkenin büyümesine, kalkınmasına katkı sunan tüm çalışanların bayramı olduğunu belirtti.

Özkeçeçci, "Bugün Gaziantep, Türkiye'nin üretim üslerinden biri haline gelmişse, bu başarıda en büyük pay, gece gündüz demeden çalışan işçi kardeşlerimize aittir. Bu duygu ve düşüncelere, ülkemizin dört bir yanında çalışan, üreten, alın teriyle hayatını kazanan tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

"Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tahmazoğlu, mesajında, Türkiye'nin her geçen gün büyüyen ekonomisinin ardında işçilerin yer aldığını belirterek, "Türkiye'nin daha üretken hale gelmesinde emekçilerin alın teri ve emeği bulunmaktadır. Ülkemizin en değerli sermayesi emektir. Şahinbey Belediyesi olarak işçi kardeşlerimizin bugüne kadar olan tüm haklarını, maaşlarını ve ikramiyelerini hiç aksatmadan verdik." ifadelerini kullandı.

"OSB Başkanı Şimşek"

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını bildirdi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 300 bin kişinin istihdam edildiğini hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"İşçi ve işveren, birbirini tamamlayan iki kavramdır. Biri olmadan, diğerinden bahsetmek mümkün değildir. Gaziantep'in bugün üretimde ve ihracatta Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi haline gelmesinde çalışanlarımızın alın teri, emeği vardır. Bu nedenle çalışanlarımızı önemiyoruz. Hepsine emeklerinden dolayı tüm sanayicilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle, Türkiye için üreten, emek harcayan ve alın teri döken tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarım."

"MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Özdurdu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdurdu, mesajında, "Türkiye'nin üretim gücünde pay sahibi olan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizi en içten duygularımla selamlıyorum. MÜSİAD olarak, üretimin ve sürdürülebilir kalkınmanın temelinde insan emeğinin yattığını biliyor, işçimizin, ustamızın, kalfamızın alın teriyle büyüyen her çabanın bu ülkenin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğuna inanıyoruz." dedi.