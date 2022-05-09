Gaziantep'te 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep'te 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Gaziantep'te 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Narko alan uygulamasında durdurulan bir araçta yapılan aramada,1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ile 5,12 gram kokain ele geçirildi.

Araçtaki R.K, gözaltına alındı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

sentetik uyuşturucu, Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Haberler

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