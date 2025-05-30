Gaziantep'te 1 el bombası ile 45 silah ele geçirildi

Gaziantep'te 1 el bombası ile 45 silah ele geçirildi
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Gaziantep'in Nurdağı ve Şehitkamil ilçelerinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 1 el bombası ile 45 silah ele geçirildi.

Gaziantep'in Nurdağı ve Şehitkamil ilçelerinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 1 el bombası ile 45 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nurdağı ilçesinde bir iş yeri ve ikamete polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 tabanca, 18 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, çok sayıda fişek, muhtelif silah parçası ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şehitkamil ilçesinde ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada 1 el bombası, 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 1170 fişek ve 7 şarjörün ele geçirildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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