Gaziantep'te 1,5 kilogram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı - Haberler

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Gaziantep'te 1,5 kilogram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Gaziantep'te 1,5 kilogram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te 1 kilo 550 gram eroin ve 104 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te 1 kilo 550 gram eroin ve 104 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine Şahinbey ilçesinde 2 araçta arama yapıldı.

Araçlarda, 1 kilo 550 gram eroin ve 104 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

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