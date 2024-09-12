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Gaziantep Tanıtım Günleri Başkent'te Açıldı

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Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte Gaziantep'e ait ödüllü yemekler ve lezzetler sergilendi. Lahmacun yarışmasında bir kişiye 10 lahmacun hediye edildi. Tanıtım günleri pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Gaziantep Tanıtım Günleri etkinliği, başkentte açıldı.

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte yöreye ait ödüllü yemeklerden yuvalama, lahmacun, fıstıklı baklava, katmer, kuru dolma, kebap ve baharat çeşitlerinden oluşan lezzetler, stantlarda satışa sunuldu.

Etkinlikte düzenlenen lahmacun yarışmasında, 2 acılı lahmacunu ilk önce bitiren Veysel Karakaş'a 10 lahmacun hediye edildi.

Gaziantep Kadın Kooperatifleri standı görevlisi Tuğba Özdemir, yöresel lezzetlerden pirinç unu ve etle hazırlanan Antep yuvalamasının meşakkatle ve kadın dayanışmasıyla hazırlandığına işaret ederek, bu yöresel lezzete "çorba" denilmesinin Gazianteplilerce "hoş karşılanmadığını" ifade etti.

Tanıtım günleri pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel

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