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Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Robotik Yürüme Cihazı ile 300 Hastaya Hizmet Verildi

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Gaziantep Şehir Hastanesi'nde bulunan robotik yürüme cihazı, yürüme yeteneğini kaybetmiş hastalara umut oluyor. Cihaz sayesinde felçli hastalar ve diğer yürüme zorluğu çeken hastalar tedavi görüyor. Cihazın kullanımıyla hastaların yürüme fonksiyonu tekrar kazanılıyor ve aynı zamanda psikolojik destek sağlanıyor.

GAZİANTEP Şehir Hastanesi'nde bulunan ve bölgede ilk olma özelliği gösteren robotik yürüme cihazı ile 300 hastaya hizmet verildi.

Gaziantep'te, başta felçli hastalar olmak üzere inme, omurilik yaralanması, travmatik beyin hasarı, multiple skleroz, parkinson, kas, kemik hastalıkları gibi yürüme yeteneğini kaybetmiş hastalara robotik yürüme cihazı umut oluyor. Bölgede ilk olma özelliği taşıyan yürüme robotu hastane yetkilileri tarafından hizmete alınmasının ardından Gaziantep ve bölgedeki illerden yürüme zorluğu çeken hastalar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde tedavi görüyor.

'BEYİNE YENİDEN YÜRÜMEYİ ÖĞRETİYOR DİYEBİLİRİZ'

Cihaz hakkında bilgiler veren Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Çiğdem Şentüre Önder, cihazın yürüme fonksiyonunu kısmen ya da tamamen kaybetmiş hastalarda yürüme yetisini tekrar ve doğru olarak kazandırabilmek amacıyla kullanıldığını ifade etti.

Cihazın içerisinde sanal gerçekliği de barındırdığını anlatan Şentüre, özellikle nörolojik hastalar için bu cihazla aslında hastaların beynine yeniden uyarı gönderdiklerini anlatarak,"Gaziantep Şehir Hastanesinde kullandığımız robotik rehabilitasyon tedavisi yürüme fonksiyonunu kısmen ya da tamamen kaybetmiş hastalarda yürüme yetisini tekrar ve doğru olarak kazandırabilmek amacıyla kullandığımız ve sanal gerçekliği de barındıran bir tedavi yöntemi. Kullanım alanlarına baktığımız zaman da inme, Parkinson, travmatik beyin yaralanması, omurilik yaralanması ve sereblal hastalıklarında robotik rehabilitasyondan faydalanmaktayız. Hangi hastalıkların robotik tedaviye uygun olduğuna karar vermek için muayene ediyoruz. Bazı hastalarda robotik tedavi uygun olmayabiliyor. Özellikle nörolojik hastalıklarda gördüğümüz yaygın kas kasılmaları cihaza uyumu zorlaştıran kalça, diz, ayak bileğinde kısıtlılıklar olması. Gebelik, cihazın bağlantı yerlerinde açık yara olması, aktif enfeksiyon olması, stabil kırıkların olması yük vermeyi zorlaştıracağı için bu gibi durumlarda robotik tedavi kullanmak doğru olmuyor. Robotik tedavinin hastalar üzerinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak faydaları oluyor. Özellikle nörolojik hastalıklarda kullandığımız için bu cihazla aslında hastaların beynine yeniden uyarı gönderiyoruz. Bu uyarımla beraber yürüme fonksiyonunu kazanıyor hem de sanal gerçeklikle beraber de psikolojik olarak hastaya destek oluyor. Beyne yeniden yürümeyi öğretiyor da diyebiliriz"dedi.

Fizyoterapist Ömürcan Durak ise, cihazın çalışma sistemi hakkında bilgiler vererek, hastalara yeniden yürüme yetisi kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Şu ana kadar 300 hastaya tedavi uyguladıklarını ve bu uygulamaların devam ettiğini kaydeden Durak, Gaziantep dışında çevre illerden de hastaların geldiğini belirterek," Robotik rehabilitasyon ünitemiz sayesinde yürüme yetisini kaybetmiş hastalarımıza tekrardan yürüme yetisi kazandırmaya çalışıyoruz. Bunu ayrıca fizik tedavi uygulamasına ek olarak da yapıyoruz. Fizik tedavi egzersizlerini daha iyi yaptırmaya çalışıyoruz. Hareket kayıplarını tekrardan kazandırmaya çalışıyoruz. Gerekli bağlantılardan sonra yürütmeye başlıyoruz. Aralık ayından bu ya aktif olarak hizmet veriyoruz ve yaklaşık 300 civarında hastamıza tedavi uyguladık" diye konuştu.

Haber: Kadir GÜNEŞ- Kamera: Ahmet ATMACA -GAZİANTEP- DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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