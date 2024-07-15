15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde şehitlik ziyaret edildi.

Araban Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dua edildi.

Anma programına katılan Araban Kaymakamı Özgür İşçimen ile Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, daha sonra ilçe merkezindeki Sa'dbin Ebi Vakkas Camisi'ndeki mevlide katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da şehit ve gazi aileleri onurlarına düzenlenen programda bir araya geldi.

Valilik ev sahipliğinde gerçekleştirilen program da Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Program yemek ikramı ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "15 Temmuz Resim Sergisi" açıldı.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, resim sergisini ziyaret etti.

Daha sonra aynı salonda 'Milletin Zaferi' konulu konferans verildi.

Malatya

Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri evlerinde ziyaret edildi.

Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atanan eski Malatya Valisi Ersin Yazıcı beraberinde 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ve diğer ilgililer ilk olarak 15 Temmuz şehidi Ramazan Sarıkaya'nın ailesini ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Daha sonra 15 Temmuz şehidi Fuat Bozkurt'un evine geçen protokol üyeleri burada şehidin annesi Sebahat Bozkurt ve yakınlarına başsağlığı, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Ziyaretlerde şehitler için dua edildi.