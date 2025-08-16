Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Sıcak Hava Etkili

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman 40 derece ölçüldüğü Gaziantep'te bunalan vatandaşlar havuzlarda serinledi.

Serdar Kurşun, AA muhabirine, "Gaziantep çok sıcak. Havuzda serinliyoruz. Burası bize deniz havası gibi geliyor. Gün boyu güzel vakit geçiriyoruz. Çok memnunuz." dedi.

Zuhal Çelik ise Almanya'dan aile ziyareti için Gaziantep'e geldiğini belirterek, "Serinlemek için havuza geldik. Hava çok sıcak." ifadelerini kullandı.

İşletme sahibi Abdullah Bulut ise havaların çok sıcak olmasından dolayı çevre illerden bile havuza serinlemeye gelenlerin olduğunu aktardı.

Şanlıurfa

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 50 dereceyi gösterdi.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 50 dereceyi gösterirken sıcaktan korunmak isteyenler, yeşil alanlarda, parklarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.

Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde ise sakinlik gözlendi.

Vatandaşlardan Ramazan Büküm, sıcaklardan korunmak için gölgelik alanlarda dinlendiklerini söyledi.

Kahramanmaraş

Sıcaklığın 39 derece ölçüldüğü Kahramanmaraş'ta serinlemek isteyenler havuzlarda, gölgelik alanlarda, park ve bahçelerde zaman geçirdi.

Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge alanları ve kapalı alışveriş merkezlerini tercih etti.

Kentin en kalabalık yerlerinden Alparslan Türkeş Bulvarı ve Milli İrade Meydanı'nda sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.