Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava bunaltıyor

Yazın en sıcak ve bunaltıcı günleri olarak nitelendirilen eyyam-ı bahur sıcaklıkları Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta etkisini sürdürüyor. Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının 41 derece ölçüldüğü kentte bazı çocuklar ise Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Hasan Paşa Cami Havlusu'ndaki su kanalına girerek serinlemeye çalıştı. Gaziantep'te hava sıcaklığının 39 dereceye ulaştığı ve kentin işlek caddelerinde sıcak hava nedeniyle yoğunluğun azaldığı belirtildi. Kahramanmaraş'ta da sıcak hava etkili oluyor ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın bir süre daha etkisini sürdürebileceğini belirtti.