Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolunda İkinci Kaza: 6 Yaralı

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza bölgesine yakın bir noktada ikinci bir kaza meydana geldi. Üç aracın karıştığı ikinci kazada 6 kişi yaralandı.

Aynı bölgede 3 aracın karıştığı ikinci kaza: 6 yaralı

5 ölümlü kazanın yaşandığı yolda ikinci kaza meydana geldi

3 aracın karıştığı kazada araçlardan biri takla attı, 6 kişi yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunda 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza bölgesine yakın bir noktada ikinci bir kaza meydana geldi. Üç aracın karıştığı ikinci kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu Şanlıurfa istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 kişinin ölümü, 17 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan ilk kaza bölgesine yakın bir noktada ikinci bir kaza meydana geldi. Kaan Erman B. idaresindeki 06 CUF 485 ve Safiye Ç. kontrolündeki 27 BNG 09 plakalı otomobiller ile İbrahim G.'nin sürücüsü olduğu 11 SP 017 plakalı hafif ticari aracın karıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.