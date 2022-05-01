Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te '1 Mayıs' kutlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gaziantep'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Kırkayak Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, Gaziantep'te birçok iş alanında çalışan kişilerin 1 Mayıs'ı kutlamak için parka geldiğini söyledi.

1 Mayıs'ın işçi sınıfının ve bütün emekçilerin uluslararası birlik, dayanışma, mücadele günü olduğunu ifade eden Yılmaz, herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nu kutladı.

Konuşmaların ardından katılımcılar halay çekti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da işçiler, "Yaşasın 1 Mayıs İşçilerin Bayramı" sloganı atarak Rabia Meydanı'nda bir araya geldi.

Hak-İş Şanlıurfa İl Başkanı Selim Gülsatar, Türkiye'nin bütün emekçileri, kadınları, erkekleri, gençleri, emeklileri, yaşlıları, engellileri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri olarak tüm dünya emekçileriyle 1 Mayıs'ta birlikte olduklarını söyledi.

Herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istediklerini dile getiren Gülsatar, "Ülkemize sığınan göçmen kardeşlerimiz için sürdürülebilir uyum politikalarının geliştirilmesini istiyoruz. Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, tüm dünyada barışın, özgürlüğün ve adaletin tesis edilmesini bekliyoruz. Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgemizde yaşanan tüm ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesini istiyoruz. Suriye'deki iç savaşın bir an önce bitmesini ve toprak bütünlüğünün korunmasını istiyoruz. Filistin ve Yemen başta olmak üzere dünyanın her yerinde yapılan zulümleri lanetliyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından grup meydandan ayrıldı.

Malatya

Malatya'da, Emeksiz Alt Kavşağı'nda toplanan siyasi parti, sendika, dernek üyeleriyle çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kutlamanın yapılacağı Paşaköşkü Mahallesi'nde bulunan meydana kadar yürüdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da beraberinde CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve partililerle kutlamaların yapılacağı meydana geldi.

KESK Dönem Sözcüsü ve 1 Mayıs Düzenleme Kurulu Başkanı Hasan Akdemir'in konuşmasının ardından katılımcılar halay çekti.

Kilis

Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen İl Temsilcisi Mustafa Kandemir, 1 Mayıs'ın tüm dünyada ve ülkenin her yerinde coşku, umut ve heyecanla kutlandığını belirtti.

Yıllardır emekleriyle, alın teriyle, insanca çalışma, yaşama mücadelesi verdiklerini aktaran Kandemir, şartların her gün biraz daha kötüleştiğini söyledi.

Adıyaman'da da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısı ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Adıyaman Şubesince Demokrasi Parkı'nda basın açıklaması yapıldı.