Gaziantep Sanayicileri Asgari Ücret Artışını Memnuniyetle Karşıladı

Gaziantep'te faaliyet gösteren bazı sanayiciler, 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücreti memnuniyetle karşıladı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yazılı açıklamasında, gelişmiş ülkelerin resesyon risklerini yönetmekte zorlanacakları bir yıla girdiklerini kaydetti.

Küresel önlemlerin sıkılaştığı böylesine zorlu bir dönemde, Türkiye'de asgari ücrette enflasyonun üzerinde bir oranla yapılan artışın hayırlı olmasını dileyen Kadooğlu, şunları aktardı:

"Ailelerin temel gıda alımlarını karşılamak üzere üretim yapan hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün temsilcileri olarak, asgari ücrete yapılan zammı üretim maliyetlerimizi etkileyecek bir artış olarak görmüyoruz. Bizim sektörümüzün üyeleri; ailelerin beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlayacak her türlü düzenlemeden insanımızın refahı adına memnun olur. Gelir artışı iç pazarda ürünlerimize olan talebi koruyacağından, bu düzenleme sektörümüzü de olumlu etkiler. Bu kararda payı olan tüm kamu idarecilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ise asgari ücretin hayırlı olmasını dileyerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile katkıda bulunanlara şükranlarını sunduğunu belirtti.