Gaziantep Şahinbey'de 14 yılda 2 milyon ton asfalt döküldü

Yaklaşık 14 yılda 2 milyonu ton asfaltın döküldüğü Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sıcak havalarla birlikte asfalt çalışmaları hız kazandı.

Şahinbey Belediyesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların konforlu yol kullanımı için 14 yılda 2 milyon 36 bin 491 ton asfalt dökümü gerçekleştirdi. Gece gündüz demeden asfaltlama çalışmalarını sürdüren ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalara hız verdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbeyli vatandaşlara her şeyin daha iyisini sunabilmek için asfalt seferberliği başlattıklarını belirterek, gece gündüz çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. Başkan Tahmazoğlu "Şahinbey Belediyesi olarak asfaltlama çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Asfalt sezonunu açtıktan sonra mahallelerimizde yıpranmış olan kilit taşı ve asfalt olan yerleri yeniden yapıyoruz. Mahallelerimizde yıpranan kilit taşlarını söküp asfalt, yıpranan asfaltları ise trimerle kazıyarak yerine yeni asfalt döküyoruz. İlçemizin ve hemşerilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretiyor olmak ve memnuniyetlerini görmek, bizim için en büyük mutluluk. Asfalt çalışmalarımız, plan ve program dahilinde diğer mahallelerimizde de devam edecek" diye konuştu. - GAZİANTEP