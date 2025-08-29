Gaziantep protokolünden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çeber mesajında, 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlık sevdasını yüzyıllar ötesine taşıyacak bir imanla dünyaya haykırdığı günün adı olduğunu belirtti.

30 Ağustos zaferinin yalnızca kazanılan bir muharebenin değil, küllerinden yeniden doğan bir milletin var oluşunu mühürlediği, tarihe altın harflerle kazınan kutsal bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Çeber, şunları kaydetti:

"Bundan tam 103 yıl önce, Kocatepe'de yükselen 'Vakit tamam. İnşallah zafer bizimdir' sözleri, sadece bir taarruzun değil, milletimizin yeniden dirilişinin işaretiydi. Top sesleriyle aydınlanan o şafak, Anadolu'nun ebedi vatan olduğunun ilanı olmuş, vatan toprağına düşen her damla kan, bağımsızlığımızın harcına karışmıştır."

Gençlerin bu aziz toprakların ışığı, Cumhuriyet'in teminatı olduğunu aktaran Çeber, "Unutmayınız ki sizin taşıyacağınız her umut bu vatanı daha da güçlü kılacak, yüreklerinizde yaşatacağınız bağımsızlık inancı, milletimizin ebedi varlığının en sağlam dayanağı olacaktır. Bu kutlu gün vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, Türk milletinin bağımsızlık yolunda sergilediği eşsiz kahramanlığın 30 Ağustos'ta destansı bir zaferle taçlandığını ifade etti.

30 Ağustos'un yalnızca bir askeri başarı değil aynı zamanda milletin bağımsızlık iradesini bütün dünyaya haykırdığı bir dönüm noktası olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"30 Ağustos, Türk milletinin en zor şartlarda bile özgürlüğünden taviz vermeyeceğini, vatanı için canını ortaya koymaktan geri durmayacağını gösteren şanlı bir gündür. Milletimizin azmi, vatan sevgisi ve imanıyla kazanılan bu büyük zafer, bağımsızlığımızın teminatı, geleceğimizin ilham kaynağıdır. Milletimiz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesi etrafında kenetlenerek geleceğe güvenle yürümektedir. Bu birlik ve inanç olduğu sürece aşamayacağımız engel, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur. Bu toprakları bizlere vatan kılan ve bu büyük zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."