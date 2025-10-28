Gaziantep protokolünden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Gaziantep'te protokol üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, mesajında, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin necip milletin İstiklal Harbi'nde yedi düvele karşı ortaya koyduğu sarsılmaz iradenin ve küllerinden yeniden doğuşunun en büyük nişanesi olduğunu ifade eden Bakbak, şunları kaydetti:

"29 Ekim 1923'te tecelli eden bu milli irade, tarihi boyunca 15 Temmuz gibi ihanetler dahil olmak üzere her türlü vesayet girişimine karşı milletimizin kenetlenmesiyle sarsılmaz bir şekilde korunmuştur. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi, bugün devletimizin temellerine her zamankinden daha güçlü bir şekilde kazınmıştır."

Bakbak, "Savunma sanayiinden teknolojiye, enerjiden ulaştırmaya her alanda hayata geçirdiğimiz yerli ve milli hamlelerle gerçeğe dönüştürüyoruz. Türkiye artık her alanda, söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülke konumuna yükseldi. Hedeflerimize yaklaştıkça artan saldırılar, milletimizin azmini ve kararlılığını asla kıramayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'nun mesajı"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tahmazoğlu, mesajında, tüm Şahinbey, Gaziantep ve aziz milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutladığını bildirdi.

Gaziantep'te Şahin Bey'in şehit edilmesi ile başlayan vatan savunmasında binlerce şehit verildiği gibi, zamanla tüm yurda yayılan savunma hattının dünyada emsali az görülür bir kurtuluş mücadelesine dönüştüğünü aktaran Tahmazoğlu, "Milletimizin kurtuluş mücadelesinde tüm dünyaya büyük bir inançla gösterdiği istiklal ve istikbal tutkusu, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimizin ilanı ile taçlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Millet ve devlet olarak, son zamanlarda varlığı korumak için büyük bir mücadele sürdürüldüğünü belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Her koşulda yokların ve yoklukların üstesinden gelen, tüm zorlu süreçleri aşan aziz milletimiz, tarihinden aldığı güçle, hiçbir hain girişime boyun eğmeden, dünyadaki tüm mazlumların yanında olmaya ve geleceğe aynı kararlılıkla yürümeye devam edecektir. Bizler de tarihimizin ve değerlerimizin bize yüklediği bu sorumlulukla, Şahinbey'imizi vizyon projelerimizle geliştirecek, büyütecek ve çok çalışarak aydınlık geleceğe hep birlikte erişeceğiz."

"GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi"

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünverdi, mesajında, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde eşsiz mücadeleler, fedakarlıklar ve kahramanlıklarla kazanılan kurtuluş mücadelesinin ardından kurulan Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ataların Kurtuluş Savaşı'nda verdiği destansı mücadele ile aziz milletin egemenlik ve özgürlüğünden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini bildiren Ünverdi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Önder Atatürk'ün, 29 Ekim 1923 tarihinde, 'Türk Milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir' diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, hepimiz için en büyük emanettir. Cumhuriyet'in ilanı ülkemizin bağımsızlığının en büyük nişanesi olmuş, bu toprakların aziz Türk milletinin ebedi vatanı olduğu perçinlenmiştir. Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte ülkemiz toplumsal, ekonomik ve siyasi anlamda modern dünyaya entegre olmuş, gelişimin önü açılarak büyümesini sürdürmüştür. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere istiklal ve istikbal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet'in 102'nci kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda milletin bağımsızlık iradesinin, özgürlük tutkusunun ve çağdaşlaşma idealinin en büyük simgesi olduğunu bildirdi.

Cumhuriyet'in temelinde yatan değerlere sahip çıkmanın sadece geçmişi anmakla değil, bugünü daha iyi yaşamak ve geleceği güvence altına almakla mümkün olacağını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, bizlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının en büyük mirasıdır. Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılmış bu emanet, bizim için bir gurur ve onur kaynağıdır. Atalarımızdan aldığımız bu kutsal emaneti, çağdaş, demokratik ve güçlü bir 'Türkiye Yüzyılı' hedefiyle gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur. Cumhuriyetimizi yaşatmak, sadece bir kutlama günüyle sınırlı kalmamalıdır. Bu, her gün yeniden inşa edilmesi gereken bir bilinçtir. Eğitimde, kültürde, bilimde, sanatta ve ekonomide Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ulaşmak, hepimizin ortak görevidir."

"AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fedaioğlu'nun mesajı"

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Cumhuriyetimizin 102'nci yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Fedaioğlu, mesajında, Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi değil, millet iradesinin en güçlü teminatı olduğuna belirterek, "Cumhuriyet, birliğimizin, beraberliğimizin ve özgürlük aşkımızın en büyük sembolüdür. Gaziantep ise Kurtuluş Savaşı'nda ortaya koyduğu eşsiz kahramanlıkla Cumhuriyet ruhunun en parlak nişanelerinden biridir. Bugün üreten, büyüyen ve ülkesine değer katan yapısıyla Gaziantep, Cumhuriyetimizin gücünü ve kararlılığını temsil etmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı'nın yeni bir dönemin adı olduğunu aktaran Fedaioğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 102 yıllık kazanımlarına sahip çıkmak, demokrasimizi daha da güçlendirmek, milletimizin refahını artırmak ve ülkemizi her alanda lider bir konuma taşımak için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Türkiye Yüzyılı, sadece bugünün değil çocuklarımızın, torunlarımızın daha güçlü bir gelecekte yaşayacağı hayalin gerçeğe dönüşmesidir. Bizler, AK Parti kadroları olarak bu kutlu yürüyüşün en büyük neferleri olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, büyük ve güçlü Türkiye'dir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun."

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu'nun mesajı"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla karşıladıklarını belirtti.

Özdurdu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin azim, kararlılık ve büyük fedakarlıklarıyla kurulmuş, bağımsızlığımızın ve milli irademizin en büyük nişanesidir. Aziz milletimiz, kurtuluş mücadelesini üstün bir inançla yürütmüş, tüm dünyaya esaret altına alınamayacağını bir kez daha göstermiştir. Bizler, ecdadımızın canlarıyla ve emekleriyle bizlere emanet ettiği bu değerli mirası korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak için gayret gösteriyoruz."