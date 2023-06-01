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Gaziantep polisi kaçakçılara göz açtırmıyor

Gaziantep polisi kaçakçılara göz açtırmıyor

Güncel Haberler

Gaziantep polisi düzenlediği operasyonlarda 2 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt, 180 paket gümrük kaçağı sigara ve 8 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Gaziantep polisi düzenlediği operasyonlarda 2 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt, 180 paket gümrük kaçağı sigara ve 8 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir depo ve bir iş yerinde yapılan aramada, 2 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt, 180 paket gümrük kaçağı sigara ve 8 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilerek, yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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