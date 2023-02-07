GAZİANTEP NURDAĞI ZAK EKİPLERİ BİR BİNANIN ENKAZINDA 1' İ ENGELLİ 3 KİŞİYİ SAĞ KURTARDI
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Kahramanmaraş merkezli depremin en çok etkilediği Gaziantep' in Nurdağı ilçesi'nde Zeytinburnu Belediyesi Kurtarma ekipleriBaşpınar mahallesinde Kaya apartmanının enkazında kalan engelli Ayşe Esen isimli kadınla ve 2 çocuğu sağ olarak kurtardıNURDAĞI/DHA.
Kahramanmaraş merkezli depremin en çok etkilediği Gaziantep' in Nurdağı ilçesi'nde Zeytinburnu Belediyesi Kurtarma ekipleri
Başpınar mahallesinde Kaya apartmanının enkazında kalan engelli Ayşe Esen isimli kadınla ve 2 çocuğu sağ olarak kurtardı
NURDAĞI/DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel