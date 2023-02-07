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GAZİANTEP NURDAĞI ZAK EKİPLERİ BİR BİNANIN ENKAZINDA 1' İ ENGELLİ 3 KİŞİYİ SAĞ KURTARDI

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremin en çok etkilediği Gaziantep' in Nurdağı ilçesi'nde Zeytinburnu Belediyesi Kurtarma ekipleriBaşpınar mahallesinde Kaya apartmanının enkazında kalan engelli Ayşe Esen isimli kadınla ve 2 çocuğu sağ olarak kurtardıNURDAĞI/DHA.

Kahramanmaraş merkezli depremin en çok etkilediği Gaziantep' in Nurdağı ilçesi'nde Zeytinburnu Belediyesi Kurtarma ekipleri

Başpınar mahallesinde Kaya apartmanının enkazında kalan engelli Ayşe Esen isimli kadınla ve 2 çocuğu sağ olarak kurtardı

NURDAĞI/DHA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Zeytinburnu Gaziantep Güncel Haberler

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