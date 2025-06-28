Gaziantep Nurdağı'nda Orman Yangını
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.
Nurdağı ilçesi Sakcagözü Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel