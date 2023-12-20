Gaziantep Nurdağı Kaymakamı İsmail Alsancak, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kaymakam İsmail Alsancak, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaşanan sorunları ele aldı ve çözüm önerileri görüşüldü.
Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı İsmail Alsancak, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.
Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam İsmail Alsancak, Belediye Başkan vekili Yakup Bahar, Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hakan Şimşek, Gaziantep AFAD İl Müdürü Ahmet Sönmez ile daire amirleri katıldı.
Toplantıda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri ardından yaşanan sorunlar ele alınarak, çözüm önerileri görüşüldü.