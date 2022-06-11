GAZİANTEP - Nebati: "Türkiye üretim, ihracat, yatırım ve istihdam anlamında son dönemde önemli başarılara imza attı" - Haberler

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GAZİANTEP - Nebati: "Türkiye üretim, ihracat, yatırım ve istihdam anlamında son dönemde önemli başarılara imza attı"

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması Bakan Nebati: "Türküye üretim, ihracat, yatırım ve istihdam anlamında son dönemde önemli başarılara imza attı"GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Gaziantep'te "Para Sohbetleri" toplantısına katılarak konuşma yaptı(2)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması Bakan Nebati:

"Türküye üretim, ihracat, yatırım ve istihdam anlamında son dönemde önemli başarılara imza attı"

GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Gaziantep'te "Para Sohbetleri" toplantısına katılarak konuşma yaptı(2)

AA / Fırat Özdemir - Güncel

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