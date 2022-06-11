GAZİANTEP - Nebati: "Gelişmiş ülkelerde dahi enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda" - Haberler

GAZİANTEP - Nebati: "Gelişmiş ülkelerde dahi enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda"
AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması Bakan Nebati: "Gelişmiş ülkelerde dahi enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda"GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Gaziantep'te "Para Sohbetleri" toplantısına katılarak konuşma yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması Bakan Nebati:
"Gelişmiş ülkelerde dahi enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda"
GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Gaziantep'te "Para Sohbetleri" toplantısına katılarak konuşma yaptı.
AA / Fırat Özdemir - Güncel