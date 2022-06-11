GAZİANTEP - Nebati: "Gelişmiş ülkelerde dahi enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda" Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması Bakan Nebati: "Gelişmiş ülkelerde dahi enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda"GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Gaziantep'te "Para Sohbetleri" toplantısına katılarak konuşma yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması Bakan Nebati: "Gelişmiş ülkelerde dahi enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda" GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Gaziantep'te "Para Sohbetleri" toplantısına katılarak konuşma yaptı. AA / Fırat Özdemir - Güncel Nureddin Nebati Gaziantep Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› GAZİANTEP - Nebati: 'Gelişmiş ülkelerde dahi enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda' - Haberler

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