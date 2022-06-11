GAZİANTEP - Bakan Nebati: "Tüketici kredilerinde dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik farklı uygulamalarımızla desteklerimizi sürdüreceğiz" - Haberler

GAZİANTEP - Bakan Nebati: "Tüketici kredilerinde dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik farklı uygulamalarımızla desteklerimizi sürdüreceğiz"
AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Gaziantep'te "Para Sohbetleri" toplantısına katılarak konuşma yaptı(4)
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Gaziantep'te "Para Sohbetleri" toplantısına katılarak konuşma yaptı(4)
AA / Fırat Özdemir - Güncel