GAZİANTEP - Muş: "Türkiye olarak, Arap ülkeleriyle ilişkilerimizin geliştirilmesi için her türlü adımı atmaya kararlıyız" - Haberler

GAZİANTEP - Muş: "Türkiye olarak, Arap ülkeleriyle ilişkilerimizin geliştirilmesi için her türlü adımı atmaya kararlıyız"
AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un kürsüye gelişi Salondaki iş insanları Muş'un konuşması GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep'te düzenlenen Uluslararası İş Forumu- II. Türk-Arap İş Zirvesinde konuştu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un kürsüye gelişi
Salondaki iş insanları
Muş'un konuşması GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep'te düzenlenen Uluslararası İş Forumu- II. Türk-Arap İş Zirvesinde konuştu.(1)
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel