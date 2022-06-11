GAZİANTEP - Muş: "Türkiye olarak, Arap ülkeleriyle ilişkilerimizin geliştirilmesi için her türlü adımı atmaya kararlıyız" - Haberler

GAZİANTEP - Muş: "Türkiye olarak, Arap ülkeleriyle ilişkilerimizin geliştirilmesi için her türlü adımı atmaya kararlıyız" Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un kürsüye gelişi Salondaki iş insanları Muş'un konuşması GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep'te düzenlenen Uluslararası İş Forumu- II. Türk-Arap İş Zirvesinde konuştu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un kürsüye gelişi Salondaki iş insanları Muş'un konuşması GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep'te düzenlenen Uluslararası İş Forumu- II. Türk-Arap İş Zirvesinde konuştu.(1) AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel Mehmet Muş Gaziantep Muş Güncel Haberler

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